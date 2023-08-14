內政部政黨資訊網14日公開各政黨2022年度財務申報書表，國內4大主要政黨中，僅民進黨餘絀為正數，賸餘6098萬餘元，國民黨短絀847萬餘元。對此，民進黨發言人張志豪14日表示，內政部依據政黨法編列政黨補助，民進黨會計制度確實，中央黨部針對年度預算都依規定妥善規畫並開源節流，不會有任何問題。

張志豪批評，國民黨惡意指控2022年政黨財報民進黨賸餘6098萬元，反觀曾是全世界最有錢的政黨、坐擁超過百億黨產的國民黨，「不會持家，只會歪哥」（台語指以不正當手段取得利益或財務），卻反過來指責遵守會計制度的民進黨，相關批評毫無事實根據，請國民黨應該先檢討自己，不要凡事都只會先指責別人。

資料顯示，國民黨資產合計為202億1752萬元，其中遭黨產會凍結、查封等限制性資產196億9912萬元，負債總額為21億4306萬元；民進黨資產合計為6億2689萬元，負債總額為6185萬元；民眾黨資產合計為6236萬元，負債總額為739萬元；時代力量資產合計為1929萬元，負債總額為665萬元。