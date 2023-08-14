台南市中西區民生路郭綜合醫院前畫有行人穿越線，卻未設紅綠燈，近日8名騎士因未禮讓行人，遭錄影檢舉，影片上傳網路反引發網友斥道路設計如同「汽、機車地獄」，警方證實接獲檢舉，依法開單，將加強宣導，曾建議台南市交通局設置行人觸動號誌，因人、車流量未達標未獲准設置。

台南市中西區郭綜合醫院前的民生路是易雍塞路段，醫院門口畫設1道行人穿越線，方便行人直接穿越馬路，該穿越線僅設閃黃燈號誌，未設紅綠燈或其他號誌，造成汽、機車駕駛經過該路段時難以拿捏減速，今年行人路權擴張，遇上站在行穿線兩端的民眾，只要一時疏忽通過就違規。

近日就有民眾在該路口以手機錄影，一口氣檢舉8部機車未禮讓行人，直接通過行穿線，事後將影片上傳網路，標註「不要急不要搶，來通通都有喔」並感謝員警一一開單。

台南市警2分局證實接獲檢舉，開出8張罰單，該處今年已累積30張未禮讓行人的罰單。

有網友認為該路口僅畫行穿線，卻未設行人專用號誌，在設計不良又遭有心人檢舉下，形同陷阱，反成為汽、機車地獄。

警方近日已在該路口加強宣導，閃光黃燈有「警告」車輛應減速接近之意；如遇行人穿越道有行人通過時，應暫停於停止線前，讓行人優先通行。

警方表示，過去曾建議台南市交通局評估設置行人觸動號誌，卻因未達道路交通號誌設置規則，人、車流量不足，未准設置。