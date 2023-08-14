業者是在剖蚵挖牡蠣肉過程中，發現一牡蠣內藏有珍珠。（漁慶興養殖場／許逸民澎湖傳真）

澎湖一牡蠣養殖業者，日前剖蚵挖牡蠣肉時，赫見一顆0.9公分的天然珍珠，雖然光澤上不若養殖珍珠貝產出的明亮，但是對牡蠣界而言，這可是非常少見，而且算很大顆了，因此業者惜售，將此收藏當成傳家寶。

珍珠，或稱真珠，是蛤蚌、牡蠣類等軟體動物貝殼的晶體產物，硬而圓滑。形成的成因是蛤蚌的外套和甲殼受傷時，這蛤蚌會分泌碳酸鈣去彌合傷口，由於存在著質核，碳酸鈣會長成晶體，而這一層層的碳酸鈣晶體薄膜就形成了漂亮的珍珠。一般用於首飾、珍寶行業。

位於白沙鄉通樑村的漁慶興養殖場，日前就因員工剖蚵挖牡蠣肉時，意外發現這顆渾圓的牡蠣珍珠，白色中帶點粉紅。由於以往雖曾在木瓜螺中發現天然珍珠，但牡蠣中鮮少聽聞，更是業者從業30餘年來首次僅見，因此視若珍寶，將收藏成為傳家之寶。

業者說，人生第一次看到這麼大的蠔哥「結石」！雖然牡蠣的珍珠層比不上黑蝶貝，但要看到這麽大，又是天然珠真的實屬難得！

大東山珠寶澎湖地區負責人呂恆旭指出，牡蠣珍珠的光澤還是比養殖珍珠貝的珍珠光澤黯淡，但0.9公分大小的牡蠣珍珠，雖在珍珠貝中不算大，可是在牡蠣界已經算蠻大的，加上又是天然珠，因此價格從2千多元到1萬元之間。