藝人NONO（陳宣裕）6月底遭網紅小紅老師與其餘多名女子提告涉嫌性騷擾、性侵等罪名，2日檢警到NONO家查扣多項物品，並將NONO帶回地檢署偵訊，當日以50萬元交保，經紀人回應也相當省話表示：「就交保」，而小紅老師也透露近況，表示收到很多人的求救訊息，其中疑似加害者中還有一些大人物。

小紅老師今（14）日發文透露：「這段日子我收到很多有同樣遭遇的訊息，裡面太多內容讓人震碎三觀、驚恐，甚至還有無法相信的大人物。」她認為如果代為發聲會讓各界都血流成河，她並不樂見這一點，對此小紅老師分享自身經驗，起初諮詢她諮詢律師，卻被很多律師掛電話，有些人會直說官司打不贏，勸她不要浪費時間，還反問有沒有錢，讓她每次諮詢完後情緒崩潰大哭。

除了輿論壓力還有周遭人的不諒解，許多律師都給出否定答案，讓她身心俱疲，她還要照顧其他受害者的心理狀況，當下難免情緒低落，「我真的隨時都可以放棄！但我沒有，我怎麼可能還沒開始就舉白旗，我已經豁出去了！」後來也因為她的堅持，所以將互相不認識的受害者集結起來，後來獲得486先生的法律援助，她也才知道原來律師也有各自的強項，建議大家「如果你的律師不懂你，多諮詢幾個別輕易放棄。如果你第一步不知道該怎麼做的話，鼓起勇氣打電話。現在很多機構都很重視家暴、性騷性侵，為躲在角落的受害者發聲，像勵馨基金會。」

小紅老師表示求救要找對人，找錯對象也可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，喊話：「我知道大家都不容易，如果能好好保護好自己，誰不要呢！但要開始練習捍衛自己，為自己的人生討公道，這樣才會有人有辦法幫忙你！」並鼓勵大家先別預設立場，不要還沒開始就放棄。

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