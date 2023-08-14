讓偏鄉孩子愛上閱讀。馬偕醫學院為培養台東太麻里鄉學童的閱讀興趣，連續8年深耕當地，明起一連三天在當地大王國小舉辦「太麻里閱讀成長坊（營）」，透過適合國小學童閱讀且循序漸進的素材，及大學生設計的引導、問題討論與分享環節，讓66位參與的孩子們在營期間發現閱讀的美好，讓生活中除了3C產品以外，培養閱讀興趣與習慣。

馬偕醫學院表示，台東縣太麻里鄉是該校自2015年以來持續深耕及重點關懷的地區，團隊致力於改善當地教育資源不足、孩童閱讀動機低落等問題。在過去與當地機構的訪談與觀察中發現，當地許多孩子對於 3C 產品的依賴度高，且缺乏長篇閱讀的能力和習慣。

馬偕醫學隊團隊指出，孩子們需要適當的陪伴以及有趣的引導來提升閱讀動機和培養閱讀習慣，希望期待能夠提高孩子們在課內外的語文及閱讀能力，減少孩子們對於 3C 產品的依賴，讓孩子更廣泛的接觸不同主題的內容、增加深度和廣度，進而在課業學習上能更順利，甚至掌握探索世界的一把鑰匙，透過閱讀擁有更廣闊的視野，看見自己未來職涯發展的更多機會和選擇。

此次營隊共有太麻里大王國小66位1-6年級學生參與，即起為期三天，由馬偕醫學院30位大學生籌劃，營隊內容包括每日閱讀、生活英語，還有一直以來都很受小朋友喜愛的科學實驗，除這些豐富的教案，營隊也首次與當地機構屋麻可書屋合作，由他們提供體育及原住民文化傳承的相關活動，讓當地孩子們能認識部落的文化。

馬偕醫學院表示，希望透過服務隊的長期經營，持續陪伴太麻里的孩子成長，也期許他們成為青少年後，能不吝於社會參與，陪伴太麻里下一代的孩童。因此，儘管路途遙遠，團隊仍來到大王國小，牽起和太麻里孩子們那一份跨越台灣極北和東南的情誼。