現代人重視健康，在飲食攝取方面，從精緻糖、澱粉到油脂的量都嚴格控管，甚至視脂肪為萬惡根源而不吃。對此，營養師王證瑋表示，補充好油脂更是維持健康的關鍵，並特別推薦6種富含好油的食物，包括酪梨、黑巧克力、雞蛋、高脂魚類、堅果及奇亞籽。不僅能預防心血管疾病、肥胖問題，對大腦神經維持也有很好的助益。

王證瑋在粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，均衡飲食是維持健康機能的不二法門，適量攝取天然原型食物的優質油脂，除了供應基本生理所需外，更可促進健康、預防疾病的發生。他並分享以下6種富含好油的食物：

1、酪梨：其獨特油脂含量，使它被歸為脂肪類而非水果類。且富含單元不飽和脂肪酸及必需脂肪酸，對心血管疾病預防扮演重要角色。

2、黑巧克力：85％以上的黑巧克力，其可可脂含量高，能放鬆心情、緩解鬱悶；此外，內含表兒茶素、白藜蘆醇等抗氧化劑，對抗衰老、癌症預防也相當卓越。

3、雞蛋：研究指出，蛋黃中的膽固醇不是影響血脂異常的主因，且其中的膽鹼，對於脂肪代謝、肝臟功能及大腦神經維持助益良多。

4、高脂魚類：魚油的好處大家都很熟悉，可預防心血管疾病、肥胖問題及增強認知功能等，如鮭魚、沙丁魚、鯖魚等都是不錯的獲取來源。

5、堅果：富含多種維生素及礦物質，且具有抗發炎的單元不飽和脂肪酸，能減少壞膽固醇，並預防心血管疾病及癌症。

6、奇亞籽：雖奇亞籽不歸類在脂肪類中，但當中的脂肪含量也不低，每28g中就含有11g的脂肪，且必需脂肪酸比例高，有助體重管理、血管保護、穩定血壓等。