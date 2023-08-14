鴻海表示，目前看到本季與全年一整年的銷售量都正在下滑中，自己大部分主要業務都在萎縮。鴻海上季淨利為新台幣330億元，約10億美元，市場平均預估為新台幣259.3億元，超乎預期。

不過，鴻海的營業利益未達標，上季營收也減少14%，是自2021年最後一季以來首次減少。彭博社指出，鴻海業績不亮眼會讓市場擔憂電子需求或將惡化。從蘋果到台積電(2330)，科技大廠紛紛示警，疫後景氣不佳的時間，可能會比最初想得更長。

彭博社表示，蘋果要求供應商今年生產約8500萬支iPhone 15，與去年大致相同。雖然全球景氣仍然動盪且智慧手機市場預估量將下滑，但蘋果目標還是要保持出貨量穩定。若蘋果Pro型號的手機真要漲價，整體營收可望增加。

彭博社報導，鴻海營收可能會受到2023年iPhone新手機成長趨緩的衝擊。還有，新冠疫情封鎖的後續小幅影響，不利的規模經濟，以及更換製造地方等，或許都將不利獲利。但鴻海有巨大的規模效益，以及自己內部零組件的供應，或將讓鴻海比同業更能好好因應iPhone成長趨緩與成本壓力。

富士康目前正在穩步擴大中國大陸以外多元化業務，以減輕美國經濟與技術制裁的風險，故可能會影響到利潤。鴻海正在為印度準備超過12億美元新的資本支出，對鴻海來說其實也是一筆不小開銷。

從長遠來看，富士康懷有電動車的雄心壯志，儘管進度不是很順利。與Lordstown價值1.7億美元合作關係破裂，更增加鴻海要面臨的挑戰，因為成本大幅增加，或將壓縮勞力密集型電子組裝業務，原本毛三到四的低微利潤。