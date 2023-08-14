農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處」今舉行揭牌典禮。（呂妍庭攝）

農業部8月1日揭牌成立，配合改制及組織修編，所屬機關「農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處」今舉行揭牌典禮，除預告阿里山林鐵全線通車最後一哩路「42隧道」今年年底將完成隧道基礎工程，全線通車可望在明年中實現，林鐵及文資處更新增設「安全管理科」，以提升林鐵營運整體安全。

「安全是阿里山林鐵絕對的堅持！」，林鐵及文資處長黃妙修致詞時強調。（呂妍庭攝）

「安全是阿里山林鐵絕對的堅持！」，林鐵及文資處長黃妙修致詞表示，配合農業部改制及組織修編，林鐵及文資處增設「安全管理科」，專責「行車安全」及「職業安全衛生」業務，包括鐵路營運系統安全、災害防救及預防性危害管理作業規畫、職業安全衛生管理及規畫、安全衛生教育訓練等，嚴謹落實各項安全規範與要求，提升林鐵營運整體安全，以示對行車及同仁安全的重視，並達成人安、行安的長遠目標。

阿里山林鐵歷經莫拉克颱風、2015年杜鵑颱風，全線中斷10多年，各界熱切期盼全線通車可望於2024年年中實現，為讓全線通車準確到位，林鐵及文資處正如火如荼進行整備工作，包括招募儲備列車長及司機員、鐵路全線風險評估及治理、沿線場站優化、車廂採購改造。

此外，林鐵及文資處也引進沉浸式體驗重現林業歷史、規畫設計檜意森活村「一心二葉」為「阿里山林鐵服務中心」，甚至取經中華航空公司座艙服務以提升旅運品質，期許嘉義林業文化園區躍升為登山新入口，並以阿里山林業文化軸帶重塑提升旅運體驗，以期提供更友善、溫暖的服務，滿足旅客多元需求。

黃妙修強調，不同於台灣其他的軌道運輸系統，阿里山林鐵肩負使命，「林鐵」及「文資」業務並重，除行車營運安全，將秉持保存珍貴文化資產的初衷，持續經營阿里山林鐵。

林鐵及文資處同仁在揭牌典禮後合影留念。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

今揭牌典禮，嘉義市長黃敏惠、立委蔡易餘、立委王美惠、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁及各界代表都到場祝賀，期許百年林鐵「越在地越國際」，成為與國際接軌的利基點。

今揭牌典禮，嘉義市長黃敏惠等人到場祝賀。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠進一步指出，嘉義有兩座大森林，一座是阿里山，一座是嘉義市6000多棟的木屋，很高興能見證農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處的升格，強調阿里山鐵道是台灣重要的文化資產，其不僅是運輸工具，更是一條串聯著自然、文化和人情的紐帶。嘉義市作為阿里山的入口門戶，更有深厚的文化底蘊，希望中央政府能夠有更多資源挹注地方發展，藉由機關的升格吸引更多優秀人才來到嘉義市，讓林業、生態保育、鐵道觀光永續發展，吸引更多國內外旅客認識阿里山，認識嘉義，體驗獨嘉的森鐵文化。