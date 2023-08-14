目前陸股市場近期雜音較多，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，近日可持續觀察包括:人民幣匯率、北上資金並無擴大流出及上證指數3,150點能否守住等。而14日上證指數並未跌破3,150點，評估地產事件碧桂園、中融信託等並非事件的開端事件、也非惡化，可視為地產鏈收縮的尾端。

除了陸股14日並沒有大跌且住守3,150點支撐外，富蘭克林華美投信認為，大陸地區銀行間同業拆放利率也在相對低點，顯示大陸資金流動性充裕，至於近期陸股回檔，可視為投資人信心不足，而非陸版的雷曼事件翻版。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，自2020年起，大陸房地產行業融資政策已開始收緊，部分房企即出現流動性緊張問題，地產巨頭碧桂園集團於宣布申請旗下11檔境內公司債14日起停牌，再度引發市場恐慌。不過，目前大陸官方正在討論優化房地產調控政策，未來地產融資渠道可望放寬，且即使地產業信用債發生違約，但多以展期為主，真正發生實質違約的比例已較往年大幅下降，因此整體對金融業影響預期有限，預期對A股盤面影響屬短期。

保德信指出，目前碧桂園已在籌備債務重整，相較於恆大事件，碧桂園財務基本面較佳且槓桿率較低，預期通過債務重整渡過階段性困難的可能性仍較高，且考量碧桂園截至2022年底持有大量現金及今年以來獲得的銀行貸款，根據最新穆迪報告分析，碧桂園目前仍具備足夠的流動性，預估影響程度不如恆大違約事件。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩進一步表示，房地產債務問題對陸股影響仍需觀察，然而對陸股影響較大的仍在於經濟復甦疲軟，若未來官方極擴大內需、優化地產政策，即有利整體消費動能回溫，有助於穩定投資情緒，只不過政策傳導需要時間發酵，預期股市恐須見到基本面出現明顯回穩後，陸股走勢才會更為明確。