國民黨總統參選人侯友宜赴日，8月1日與日本前首相麻生太郎見面。（摘自侯友宜臉書）

副總統賴清德13日過境美國紐約，與僑界午宴時高倡「當台灣安全世界就安全，當台海和平世界就和平」。對此，前立委郭正亮批評，賴清德偷用侯友宜的口號！且只要賴清德當選執政，台灣就不會安全！

國民黨總統參選人侯友宜7月31日出訪日本，8月2日傍晚歸國，此行拜訪自民黨副總裁麻生太郎及政調會長萩生田光一，並提出「台海安定、台灣安全、日本安心」的「三安」承諾，表示「兩岸要有對話，才能避免衝突」，他強調，其主政下的台灣會扮演「降低風險者」的角色。

根據《TVBS》報導，副總統賴清德過境紐約，當地時間8月13日中午出席僑界人士午宴。賴清德主張，「台灣的安全是世界的安全，台海和平屬於全球和平，當台灣安全世界就安全，當台海和平世界就和平」。

對此，前立委郭正亮在《新聞大白話》認為，賴清德偷用侯友宜的口號！侯友宜是說「台海安定、台灣安全、日本安心」，賴清德現在也講「台灣安全世界就安全」！

郭正亮指出，侯友宜是認為，台海要安定，所以要努力對話交流，要有謀和的決心，要接觸、要對話交流。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭直言，賴清德不是，民進黨的作為就是備戰，民進黨沒有謀和的努力，包括義務役延長為1年，拼命買地面作戰武器、佈雷車、刺針飛彈、標槍飛彈，這樣就會安全？簡直開玩笑。

郭舉烏克蘭為例，烏克蘭從2014年起備戰，到2022年發生戰爭，備戰8年一樣發生戰爭，因為烏克蘭始終沒有放棄要加入北約，不斷挑釁俄烏矛盾，最後發生戰爭。

郭正亮強調，台灣要如何才安全？就是兩岸要對話交流，要尋求謀和兩岸架構，問題是只要賴清德當選執政，台灣就不會安全！