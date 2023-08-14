波蘭拘留了兩名俄羅斯人，稱他們正在散發瓦格納傭兵集團的宣傳品，涉及間諜與顛覆活動。波蘭與白俄羅斯緊鄰，而瓦格納集團在「一日兵變」之後，陸續轉移到白俄羅斯，還有他們將對波蘭發動軍事行動的傳聞，令波蘭相當警戒。

德國之聲報導，波蘭內政部長卡明斯基(Mariusz Kamiński)周一表示，警方和安全局共同執法，拘留了這兩名涉嫌從事間諜活動的俄羅斯人。

卡明斯基在Twitter上說：「內部安全局發現並拘留了兩名在克拉科夫(Kraków)和華沙(Warsaw)分發瓦格納集團宣傳材料，兩人都被指控從事間諜活動。」

ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu.



Wkrótce więcej informacji.#SkutecznieChronimyPolskę — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 14, 2023

卡明斯基說， 這2人正在波蘭的兩個城市散發瓦格納傭兵集團的招募資料，上面留有2維碼，掃瞄後連接到寫著「加入我們」的俄羅斯網站。

波蘭報紙《選舉報》(Gazeta Wyborcza)報導，克拉科夫和華沙居民在發現在這些傳單後，主動向警方舉報，民眾認為這些東西有害國家安全。

鑑於瓦格納在白俄羅斯經營與活動，華沙決定增強與白俄羅斯邊界的衛力量，駐軍人數增加到一萬人；除此之外，立陶宛也加強了邊境安全。

瓦格納是在6月下旬的「一日兵變」後，與俄羅斯政府談判，其間白俄羅斯總統出面調停，以瓦格納遷往白俄羅斯，做為領導人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)逃脫刑事指控的條件，這立即使波蘭感到極大的安全威脅。

波蘭總理莫拉維斯基(Mateusz Jakub Morawiecki)表示，瓦格納的到來，明顯破壞北約東翼的穩定。

立陶宛和波蘭同時表示，他們將會應對俄羅斯及其盟友白俄羅斯的挑釁，白俄羅斯與俄羅斯，在格羅德諾地區(Grodno)舉行了軍事演習，此處靠近蘇瓦烏基走廊(Suwalki Gap)，這一片人口稀少的狹長地帶，沿著波蘭-立陶宛邊境綿延 96 公里，剛好將白俄羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒(波蘭稱為柯尼斯堡)分開。