興富發14日起開始進行文心愛悅塔吊拆除作業，14日進行吊車吊臂組裝。(台中市府提供)

興富發14日起開始進行文心愛悅塔吊拆除作業，14日率先拆除機塔吊殘部較小的部位。(台中市府提供)

興富發文心愛悅建案工地今年5月發生塔吊吊臂砸落意外，造成中捷軌道毀損且釀1死14傷，經業者申請、相關單位會勘並核准後，興富發14日展開塔吊拆除作業，今天除進行吊車吊臂組裝，也先拆除部分較小且可切割載運的部分，預計明天起連續3天將正式拆除大型基座。

都發局指出，為拆除文心愛悅塔吊，營造商14日早上9點開始作業，先進行800噸吊車組裝作業且進行吊車配重加固，因該吊車的吊臂長達160公尺，已超出原本交通維持計畫設定的封路範圍，基於安全考量，今天下午2點起又擴大封閉文心南路1個車道。

都發局表示，今天除進行吊車吊臂組裝，業者也針對塔吊上方較小的部位進行拆除、切割，並以電梯運到地面後載走，預計吊車組裝完成後，明天開始3天將進行塔吊大型部位與基座拆除，若拆除作業順利，預計本周五進行吊車吊臂拆除後即完成整個拆除作業。

交通局強調，塔吊拆除作業期間，捷運列車行駛不會受到影響，交通局當初審核興富發提出的交通維持計畫後，就曾進行相關管制演練，並要求業者必須派員緊盯拆除作業，目前市府、中捷公司與業者已建立三方聯繫，只要拆除作業進行的階段評估有安全疑慮，即會通報給捷運列車示警，列車並會在前1、2站暫停，避免風險。

此外，交通局也要求業者派員到捷運站月台待命，只要月台上停有列車或列車將進站，拆除作業就必須暫緩。交通局指出，目前規畫興富發在高樓吊料時必須採順時鐘方向作業，也就是拆除後轉向至文心南五路再將拆卸下來的基座等運下地面，且周遭道路的安全防護都全面戒備，塔吊吊裝吊起時會由義交指揮車輛暫停放行，也提醒民眾可提前改道永春東路、文心南七路。