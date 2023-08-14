大陸男星侯明昊昔以戲劇《寒武紀》走入觀眾視野，此後推出作品《人不彪悍枉少年》、《護心》等反響不俗，成為新一代「陸劇小鮮肉男神」之一。誰料，人紅是非多，他近日卻傳出遭到私生粉(試圖與偶像有更密切接觸者)的騷擾，除了在工作場合發生衝突，更跟至其家中。

侯明昊的工作室於本月10日發出聲明，表示他近期頻頻遭受私生粉絲騷擾，除了跟車至藝人家中外，還在公共場所及藝人休息區圍堵他，更甚之與阻擋的工作人員發生衝突。對此，其工作室嚴肅警告私生行為，並呼籲社會大眾能理智追星。

而相關話題也在微博上引發討論，就有網友曬出侯明昊在機場被圍堵的情況，從畫面中可見，他在身邊僅有少數工作人員的情況下，遇到大量粉絲「極近距離」拍攝、對話，雖然侯明昊仍相當有禮地與粉絲互動，但仍時不時被外力推擠、偶發生腳步踉蹌的情況，引發粉絲擔憂。

事實上，侯明昊出道多年，在《寒武紀》中便以高顏值以及虐戀演技獲得大眾關注，之後推出的多部作品也反響不錯，人氣逐漸上升。此外，他平時工作之餘，也喜愛在社群上與粉絲們分享生活日常，屢屢吸引不少粉絲前來朝聖。