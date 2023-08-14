前彰化縣議員許晋揚涉嫌在任內聘請妻子及妻子的弟弟當助理，詐領每月2萬4000員的助理費，不過妻子的弟弟實際上只做5個月的助理工作，就到雲林工作，但期間持續報領，3年多來共詐領75萬2000元；彰化地檢署近日偵查終結，依《貪汙罪》將3人起訴。

起訴書指出，許晋揚2018年當選後，聘請妻子與妻子的弟弟擔任助理，不過妻子的弟弟5個月後就到雲林從事二手車買賣，不過仍將金融卡交給許晋揚保管，並持續由許晋揚的妻子向議會申請助理補助。

檢方調查時，許晋揚坦承自2019年9月後就未再聘用妻子的弟弟當助理，還曾自行領取妻子弟弟帳戶內的公費助理薪資，但否認有詐取財物的犯意，辯稱領錢後都用在服務處的水電、網路、花圈、紅白包、蘭花與瓶裝水等費用；許晋揚的蔡姓妻子也說，她領的錢都用在花圈及紅白帖，強調有收據可證。

檢方偵查終結，認為許晋揚妻子弟弟坦承後來未擔任許的助理，並將帳戶金融卡交給許保管，認為助理補助費不是用來補貼議員的開銷，議員本人不得將助理補助費用在議員服務處的為民服務開銷；考量許晋揚等人犯後繳交犯罪所得，且犯後坦承犯行，態度良好，請法院從輕量刑。