亞果遊艇（7566）2017年標得澎湖遊艇碼頭之後，已完成興建55席遊艇泊位，14日再下一城，取得「澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區BOT」最優申請人，亞果將規劃興建飯店、餐廳和商場，讓這2個同樣位於馬公第一漁港的BOT案，發揮最大的經濟效益。

亞果遊艇14日發佈重訊指出，澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區BOT案，亞果遊艇獲得最優申請人資格，亞果遊艇總經理唐玉書表表示，馬公第一漁港休閒專用區BOT案面積約1310.73坪，經營期限50年。

唐玉書指出，由於澎湖每到旅遊旺季，飯店嚴重不足，因此，馬公第一漁港休閒專用區BOT案的基地，將投資大約3.3億元，興建4層樓建物，一樓做為停車場，二樓是亞果會所、商場、餐廳，三樓和四樓則是飯店，含標準房型和行政套房，預計有58間房。

她說，由於馬公第一漁港休閒專用區BOT案的基地，緊鄰亞果澎湖遊艇碼頭，因此，招標時，亞果遊艇便決定出手，讓這2個BOT案的營運發揮更好的經濟效果。

唐玉書表示，未來，這裡將是全新的「澎湖國際遊艇中心」，提供遊艇水域、船席，結合陸上設置完善的俱樂部、住宿、遊憩及各項服務設施。

亞果澎湖遊艇碼頭BOT案，是亞果遊艇在2017年得標，2018年開始營運，目前有55席遊艇泊位，合約經營期限20年。

除了剛標得的馬公第一漁港休閒專用區BOT案、以及亞果澎湖遊艇碼頭BOT案，全台第一家擁有國際級自建遊艇碼頭的亞果遊艇，在高雄和台南，已分別陸續啟用愛河灣遊艇碼頭、以及安平遊艇城。