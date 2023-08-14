吳念軒（左起）、黃河、王識賢、夏騰宏、曹佑寧為戲勤練客家話及各項才藝。（客家電視台提供）

王識賢。（客家電視台提供）

夏騰宏。（客家電視台提供）

曹佑寧。（客家電視台提供）

黃河。（客家電視台提供）

吳念軒今（14日）與王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏出席客家電視台《星空下的黑潮島嶼》發布會。剛升格為叔叔的他，今自嘲過去不常回桃園老家，但現在為了剛出生的姪子，一周會回家3、4次，還嚴格規定家人講話不能太大聲、哥哥不能罵髒話，「我很喜歡小朋友，現在的目標就是疼爆他」。

自己當爸的想法？他笑說要看緣分，「藉由照顧姪子過程，看會不會變得更能勝任爸爸角色，但好像不容易」，寵愛姪子的他，今還秀出姪子哭聲，笑說已經錄起來當鬧鈴。

聊到這次參與《星空下的黑潮島嶼》的心情，王識賢說：「我在劇中角色，心情的轉折與態度轉變是很大的，從年輕的時候為了夢想，不怕衝撞勇於表達，到後來因為環境等因素，在心境上必須改變自己的態度，那樣的轉變和壓抑，對我來說很有挑戰。」

第一次用客語演出的曹佑寧，今也秀出標準客語獲得熱烈掌聲，「這部戲對我來說很有挑戰，但也感到很興奮，角色需要學習攝影或是繪畫等技能，對我來說都很有挑戰性，希望能夠透過這角色可以讓觀眾看到我更多不一樣的面向。」

吳念軒表示：「會接演的原因主要是劇裡有很多新的挑戰，感覺很有難度，但我想要試試看，想要挑戰成功，另外還要講客語，也是之前沒有嘗試過的，而且這個角色是個很會做菜的農夫，這個設定也很吸引我，我還特別去學了烹飪，目標是可以考到廚師丙級證照。」

夏騰宏則分享很欣賞角色反抗體制的勇氣，學會和自己的恐懼相處以及用和諧的方式堅持理念，「想用角色的立場去實際感受身處在當年的環境下是多麼的不容易，加上這次有許多不同以往的挑戰，對演員而言是好玩也具挑戰性的。」

黃河則因為角色是個高材生，所以在開拍前特別學習外語、小提琴、醫學、歷史等，他今忍不住笑說：「我覺得自己好像真的是個高材生。」

除了堅強卡司陣容外，《星空下的黑潮島嶼》由王牌製作人湯昇榮、羅亦娌、鄭凱駿共同打造，描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，用不一樣的視角切入，跳脫悲情加入了許多醫療與科技的亮點元素，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命與如何為了無生趣的火燒島帶來希望，絕對翻新觀眾視野。