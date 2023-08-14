國民黨總統參選人侯友宜近日提出「以核減煤」能源政見，且不排除重啟核四，引來民進黨立委賴品妤開嗆「重啟個屁！」國民黨台北市議員徐巧芯直批，今年1到6月再生能源共發出1148.8萬千瓦，只約佔總發電量8％，綠電顯然不是台電財務虧損主因。但燃料發電成本已從2021年的1.24元上漲至2023年4月2.92元。而核能發電每度成本只有1.89元，到底反核個屁？台電高買低賣，才叫掏空台灣。

「反核個屁？」徐巧芯今(14日)發文表示，為了護航小公主賴品妤，經濟部轉發台電新聞稿，解釋這些年大虧，不是因為貪污。用盡了各種避重就輕，轉移焦點的修辭，都無法迴避民眾如今被挑起的怒火，與滿頭的問號！

徐巧芯提到，台電稱2022總支出為9557億元，發購電燃料支出就達到6163億元，超過6成，是過去的2倍以上。而再生能源購電支出是589億元，只佔總支出6.17％。根據台電官網的簡明損益表顯示，2023上半年台電支出4990億元，燃料支出2403億元，購入電力花了1467億元，其中「其他」部分高達720億元，佔總支出14％，但根據經濟部能源局公布的數據，今年1到6月再生能源總共發出1148.8萬千瓦，只佔總發電量8％左右。

「請台電明確公布再生能源購電合約，與收支明細，切勿封存30年！」徐巧芯指出，台電還稱：以每度電的成本來看，一度電必須賣至少4元以上，這當中使用燃料發電的成本，已經從2021年的1.24元上漲至2023年4月2.92元，每度增加1.68元，但外購再生能源部分，同期間並沒有大幅增加，僅從每度0.18元增加至0.31元，綠電顯然不是台電財務虧損主因。問題是：台電擺弄文字遊戲，已經到了語無倫次的地步！

徐巧芯強調，以台電今年1到6月自發與購入的電力成本平均3.83元作為母數，燃料支出成本就將近3元，而再生能源僅0.3元，所以要怪就怪燃料？是覺得民眾不會自己查資料？根據台電官網揭露的電力成本，購入的再生能源平均每度5.1元，其中風力平均每度7.03元，光電每度平均4.84元，都遠超過電價平均約2.6元。而台電自發的再生能源平均每度僅2.89元，其中風力平均每度3.32元，光電每度平均4.03元，更遠低於購入。

「同場再加映，核能發電每度成本，只有1.89元！」徐巧芯直批，當世界先進國家都重新思考核能發電的重要性，只有民進黨莫名其妙的停在過去對核電的恐懼裹足不前。當賴品妤說「重啟個屁」，世界各國大概才想問「反核個屁」？這才是民眾如今憤怒的點，台電長此以往高買低賣，價差全被新黨國開的公司賺走，小股東、大董座賺到連開18家公司，小公主、大委員還比誰都兇！這不叫掏空國家，什麼才叫做掏空國家？