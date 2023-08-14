在經歷長期的模倣甚至抄襲後，許多中國企業開始快速轉型，大量投入研發以擺脫技術瓶頸。根據萬得(Wind)的數據顯示，2022年中國大陸上市公司的研發費用達到1.6419兆元，5年間成長約2.6倍。

《日經中文網》引述江蘇神馬電力副總經理吳晶的話說，該公司「已經佔據歐美90%的市佔率」，目前輸電線用的絕緣體材料「絕緣子」正在迅速由傳統的陶瓷向複合材料轉變。神馬電力公司自主開發出更安全、更輕、壽命更長的聚合物絕緣子，提供給對安全性有更高要求的變電站，一躍成為世界領先企業。

報導說，在此之前中國企業通常把從日美歐尖端企業引進的技術加以國産化，利用巨大的本土市場優勢提高營業收入。不過，模倣戰略在海外市場難以通用，企業成長性開始顯出疲態。包括江蘇神馬電力在內的中國新興民營企業已逐步轉型，不斷推進研發，開始打破通向世界市場的技術壁壘。

中國企業的優勢在於規模，報導指出，中國大陸上市企業的研發人員總數已達308萬人。而江蘇神馬電力研發人員共216人，約佔總體員工的14%。知名的新能源車製造商比亞迪(BYD)是中國研發人員最多的企業，擁有69697名研發人員。其中博士生590人，碩士生7827人，曾在歐美名牌大學留學的人也不在少數。這種研發的力量催生出安全性和容量卓越的磷酸鐵鋰電池「刀片電池」等産品。

報導表示，有一些中國企業的研發人員甚至佔到了員工總數的9成，例如開發國産CPU(中央處理器)和人工智慧(AI)用晶片的海光信息技術。對於擁有高度專業知識的優秀人才，該公司不惜給予高額報酬。雖然大部分都是20～30多歲的年輕人，但研發人員的平均年收入卻高達89萬元人民幣(約合台幣375萬元)。

《日經中文網》認為，為了實現自立自強，中國鼓勵企業技術研發，尤其在目前經濟因房地産陷入低迷，面臨通貨緊縮的邊緣，而通過鼓勵研發促進創新，將是避免步上日本長期停滯後塵的重要政策。

不過，報導認為，企業的經營資源有限，應該將有限的經營資源分配到股東、員工、研發和設備投資中的哪部分？正是企業經營的難題。而就目前中國企業而言，他們大力將資源投入研發，目的正是藉此追趕全球企業界巨頭。