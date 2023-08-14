Senka專科超微米毛孔淨化潔顏乳換上亮黃色包裝，視覺滿分。（Senka專科提供／黃唯淯台北傳真）

shu uemura植村秀以山茶花為引子，推出全新山茶花精萃潔顏乳。（植村秀提供／黃唯淯台北傳真）

雅詩蘭黛全新特潤超導醒膚潔顏蜜，以輕盈蜜狀質地，輕鬆洗除基礎性臉部底妝與彩妝品。（雅詩蘭黛提供／黃唯淯台北傳真）

uno推出的男性洗顏系列商品。（uno提供／黃唯淯台北傳真）

要說夏日什麼事情最讓人惱火，油膩的肌膚與清潔程序肯定是榜上有名，台灣天生就屬於海洋島嶼型氣候，換而言之夏季天氣十有八九是相當潮濕悶熱，加上空氣污染、壓力、飲食等影響，肌膚狀況自然雪上加霜。要在夏日打理好肌膚問題，清潔則是首要條件之一，專科超微米毛孔淨化潔顏乳攜手品牌摯友AcQUA源少年，以自身形象示範全新專科超微米毛孔淨化潔顏乳。全新專科超微米毛孔淨化潔顏乳還同時添加日本柚子精華，對洗完後的臉部清爽相當有感。

以潔顏油闖出名號的卸妝霸主植村秀，今年將山茶花融入洗顏過程，推出山茶花精萃潔顏乳，以山茶花油萃取，加上溫和的乳霜質地與舒緩的花香氣味，讓洗臉成為一天中最讓人期待的儀式；雅詩蘭黛則同樣在這場潔顏戰場中推出新品特潤超導醒膚潔顏蜜，以添加15種胺基酸增加肌膚防禦工事為賣點，清潔的同時也助你鎖水，是夏日臉部的救星。

另外針對男性，保養與清潔向來是男人最頭痛的事，要他們記住清潔、卸妝、保養、按摩的手法，不如請他們去解微積分還比較實際，日本男性保養品牌uno就將洗臉這件事化繁為簡，只針對肌膚狀況推出三種洗面乳，分別為T字型混合肌、乾性肌和油性肌三款產品，每項產品都有不同的訴求表現，男仕們只要記得自己是什麼肌膚形態就好，清潔省下的時間可以拿去多解兩題數學拯救世界，簡直完美。