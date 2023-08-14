第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，代表美國參賽的加州大學爾灣分校男籃隊，連續第3天上演大勝對手的戲碼，14日面對日本國家大學男籃代表隊，首節就30比19打下雙位數領先，後面領先越來越多，終場108比47收下3連勝。

賽後代表出席記者會的美國隊助理教練懷爾德（Michael Wilder）表示，雖然3場比賽都是得分破百，以60分以上差距痛宰對手，但目前遇到的卡達、阿拉伯聯合大公國及日本，其實都有給球隊不同的考驗，球隊就是趕緊做出調整、善用自己的優勢，才能收下勝利。

面對日本這場，美國隊7名球員得分雙位數，薩蘭（Derin Saran）16分、10籃板，烏加杜格雷（Ofure Ujadughele）和H.威林（Hayden Welling）各13分，來自立陶宛的布庫斯（Emilis Butkus）12分；日本隊僅小澤飛悠10分上雙位數。

懷爾德與一同出席的球員布庫斯都表示很榮幸隨隊受邀來台參賽，認為台灣氣溫上和加州差不多，只是更潮溼，需要多補充水分，兩人也把握機會體驗不同文化和籃球風格，也嘗試亞洲美食，懷爾德笑說：「我自己是不太挑惕，很多食物都樂於嘗試，也吃過了吻仔魚。」

布庫斯則說：「這是我第一次來亞洲，最大的不同是看球氣氛，球迷都很享受比賽，場上兩隊有好球都會給歡呼，不像歐洲跟美國，球迷的喜惡程度會有很大落差、總討厭對手，我覺得台灣人很友善，所以很珍惜這次機會。」