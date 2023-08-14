許多癮君子可能會為了健康問題或家庭因素而戒菸。一位網友分享，某位菸癮大的爸爸為了家庭因素、支氣管炎問題決定戒菸，為了轉移注意力還跟著兒子入坑某款手遊，沒想到戒菸數月後，爸爸卻被迫放棄戒菸，原來他太沉迷手遊，數月以來課金將近40萬元，老婆因此沒收信用卡、要他把帳號轉讓給兒子，還為此准許他抽菸。貼文曝光後，許多網友紛紛笑說兒子成了最大贏家。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他之前任職的公司有位菸癮大的行銷總監，總監自稱不抽菸沒靈感，老闆還特地為其在吸菸區設置專屬座位；不過總監也常因抽菸跟老婆吵架，直到某次吵到要離婚，加上本來就有支氣管炎問題，總監終於決定戒菸。

原PO提到，總監和老婆查詢戒菸資訊後，發現轉移注意力是戒菸要因之一，於是在兒子推薦下跟著入坑某款手遊，總監就此順利戒菸一連好幾個月；沒想到數月後總監又出沒在吸菸區，原PO一問之下才知道，原來總監沉迷手遊花了將近40萬元，結果老婆得知後決定沒收信用卡，還要求總監轉讓手遊帳號給兒子，同時也開放抽菸禁令，「畢竟抽菸比打手遊省錢多勒」。

對此，許多網友紛紛回應，「兒子是最大贏家」、「我之前玩一個遊戲前後3個月好像花了10多（萬），雖然退坑了但我都不敢講，今天看到這篇鬆了一口氣，我根本小咖，沒事的」、「遇到過一個網友，一個月儲大概50萬，爸媽省心，老婆欣慰，與其常泡酒店喝到爛醉找不到人，花點錢讓他窩在家裡打遊戲至少看得到人」。

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