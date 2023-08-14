電影《Barbie芭比》不斷打破影史票房紀錄！電影上映24天以來票房持續上升，全球票房已達到11.8億美金。外媒估算，很快就會登頂發行商華納兄弟影史北美票房冠軍。有趣的是，根據統計，這次踏入電影院觀賞《Barbie芭比》的觀眾裡面，居然有四分之一是「自從疫情以來首度踏入電影院」，這也說明了《Barbie芭比》的受眾不只是電影愛好者，還有一部分是平常毫無觀影習慣的觀眾。

此次統計，其中有46％是「常常去電影院」、32％是「偶爾去電影院」、11％是「記不得上一次在電影院看了什麼」以及11％的「自疫情以來首度踏入電影院」。《Barbie芭比》能在北美及全球拿下如此優秀的票房成績，正是因為除了平常習慣看電影的觀眾之外，外圍的次級受眾也被吸引進影院觀看，也讓後續的口碑效應廣泛觸及到更多人。

今年暑期大片不斷，被譽為是疫情後電影業的曙光，先前我們有《捍衛戰士：獨行俠》撐起一片天，今年的電影院盛況有望帶大家走回疫情前的榮光。