綜合陸媒14日報導，該計劃指出，目標到2025年，要在全大陸打造500個左右的縣域商業「領跑縣」，建設改造一批縣級物流配送中心、鄉鎮商貿中心（大中型超市、集貿市場）和農村新型便民商店。

屆時，90％的縣達到「基本型」及以上商業功能，具備條件的地區基本實現「村村通快遞」。工業品下鄉、農產品進城雙向流通通路進一步暢通，農民增收和消費提質實現良性循環，更好滿足鄉村產業振興和農村居民生產生活需求。

其中提出，加大優質商品投放力度。發揮電商平台大數據優勢，依法依規開展消費數據分析應用，引導生產廠商為農村市場生產投放更多適銷對路的商品。

同時，繼續支持新能源汽車、綠色智慧家電、綠色建材和家具家裝下鄉，加快農村充換電設施建設，完善售後回收服務網路，促進農村大宗商品消費更新換代。

另外，鼓勵組成縣域零售商採購聯盟，集中向生產廠家、品牌供應商採購商品，解決中小企業進貨通路混亂、議價能力弱等問題，提高商品品質，降低採購成本。