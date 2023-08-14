陳柏霖（右）力挺好友林辰唏，為她站台送花。（陳俊吉攝）

林辰唏14日出席《我們都有體驗自由的能力》新書發表記者會，分享自己和未婚生子的伴侶、導演林立書之間的「開放式關係」，以及與7歲兒子的母子情。聊到跟林立書的相處，林辰唏不諱言說曾在交往期間愛上另一位對手戲演員，期間有試著想把這個心底話告訴林立書，但男方態度是愛理不理。

林辰唏解釋，因為自己不是科班出生，演戲要全心全情投入、土法煉鋼，所以自然就愛上了對手演員，但她也說：「我很清楚知道自己在經歷什麼，劇情中該怎麼發展就往劇情方向走，下戲後就是好朋友。」其實她老早就跟林立書討論過，兩人隨時都可以離開，如果交往過程中遇到更好的人，就祝福彼此，接著她話鋒一轉，放閃說：「但是他太棒了，所以我沒有離開。」

至於跟兒子的互動，林辰唏表示：「我把他看成一個個體，告訴他有好的跟壞的選擇。」因此養成兒子懂得為自己爭取的概念。像林辰唏一開始很排斥讓小孩曝光，但小朋友卻說自己想要被看見，會問為什麼要把照片裡的臉碼掉？面對兒子的提問，林辰唏舉蜘蛛人的故事為例，告訴他蜘蛛人在兩個身分間找到平衡，戴上面具蜘蛛人是超級英雄、脫下面具的彼得帕克仍能做自己。

記者會現場林辰唏的好友陳柏霖也出席站台，他跟金馬影后張艾嘉的兒子王令塵是朋友，剛好14日王令塵傳喜訊，預計要在12月2日與超模女友游天翼結婚，陳柏霖表示屆時會去參加婚禮，細節則未多說。