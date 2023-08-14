新竹市長高虹安因助理費等案被北檢依貪污等罪起訴，有法界人士表示，若高一審被判有罪將停職下台，若明年12月25日前被判有罪三審定讞，任期未過半，新竹市長將在3個月內進行補選。媒體人黃揚明強調，此案堪稱民眾黨進入政壇後最大規模的公職人員私德案，若高在大選前被判有罪，對柯文哲選情勢必造成衝擊，也成為郭決定參選前的政治態度必考題。此外，若高虹安貪汙有罪定讞，她將終身不得再參選任何公職。

「高虹安被起訴並不令人意外，接下來的法庭攻防戰才是重點！」黃揚明今(14日)發文指出，根據《地方制度法》規定，高是依貪污罪嫌起訴，若高一審有罪，將被停職，由副市長代理職務。高若二審無罪，就可回復市長職務。若高虹安在市長任內被判有罪定讞，則會被解職，若解職後所剩下的任期超過2年（2024年12月25日前被解職），則要進行市長補選，所遺任期若不滿2年，則是由內政部報請行政院派任代理市長。

「但高若一審有罪、二審改判無罪，則仍可回復市長職務。」黃揚明表示，不過，在距離2024大選投票日倒數不到5個月的時間點起訴，也考驗柯文哲與郭台銘兩個高的前後任老闆，會採取什麼樣的政治表態？畢竟對民眾黨而言，此案堪稱民眾黨進入政壇後，最大規模的公職人員私德案件，起訴就一定會成為攻擊目標，若高在大選前被判有罪，對柯文哲選情勢必造成衝擊。

黃揚明強調，對郭台銘而言，是否還會採取去年的態度，與高虹安保持距離？會成為郭決定參選前的政治態度必考題。

黃揚明還提到：「補充一點，根據剛修法通過的《公職人員選罷法》，若高虹安貪汙有罪定讞，她將終身不得再參選任何公職！」