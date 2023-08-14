周二（8／15）深夜11時將迎來一年一度的鬼月，因為習俗和民間信仰的關係，民眾大多抱持寧可信其有的心態，對於各種禁忌都不敢怠慢，許多神明也會給予信眾提點，像是在台南擁有逾52年歷史的「土虱堀聖興宮」，主祀的媽祖也降駕聖諭，提醒農曆7月期間要避免從事3類活動，否則恐釀意外。

土虱堀聖興宮臉書粉專近日發文指出，一年一度民俗月快到了，廟方在癸卯年六月廿四日舉行收兵儀式，並宣布五營將軍放暑假。另外媽祖也降駕並傳了一道聖諭，呼籲信眾於農曆7月期間應盡量避免夜間活動，因太陽下山後陽氣較弱，故精神比起上午較虛弱不佳。

其次是傍晚後不宜在山區活動，因為晚間視線較差，加上樹影幢幢，容易受到驚嚇或發生意外。另外，農曆7月正逢暑假期間，切勿前往野外戲水，因海水、河水的漲退潮變化大，不諳水性者容易發生危險。

無獨有偶，來自台南開臺聖地三老爺宮的馬府千歲也提醒，「眾弟子農曆7月行事謹慎小心，特別注意要『遠水』。」至於位在屏東的東寧清水祖師宮也指示，「劉、楊、簡、林、張、卜」6姓，須留意車關和水關。