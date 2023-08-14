媒體報導國民黨內參民調，民進黨總統參選人賴清德33％、民眾黨總統參選人柯文哲32％、國民黨總統參選人侯友宜24％仍居第3。國民黨發言人林家興表示，該份報導內容之民調數字與黨內實際內參民調有相當出入，尊重媒體報導，坊間各項民調資訊都會做為參考。

侯友宜自5月中獲國民黨提名以來，民調始終居末，但國民黨主席朱立倫8月初透露，國民黨內參民調顯示，侯友宜民調支持度已追上民眾黨參選人柯文哲，甚至與民進黨參選人賴清德接近。但今有媒體曝光所謂的內參民調數字，並指侯沒到「超柯趕賴」的程度。

林家興指出，在全代會後內部滾動式的內參民調，的確看見侯友宜總統參選人的民調上升回穩，但該份內參民調並沒有外流或是公開，這一份坊間流傳出的民調並非國民黨民調，各方的民調國民黨都會參考，作為努力的方向，相信持續堅定努力團結全台泛藍與在野力量，就能讓民調繼續攀升。

林家興強調，在歷經全代會黨內團結、多場縣市造勢及成功訪日後，目前黨內內參民調確實已呈現侯友宜逐漸上升、與柯文哲主席在誤差範圍內的態勢；而近日侯友宜在菜市場小露「切豬肉」絕活的接地氣影片也在網路上瘋傳得到不少正面迴響，會堅定選戰步伐節奏，再接再接爭取更多民眾的支持。