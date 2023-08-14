匯銀主管指出，台北金融市場再度上演股匯雙殺，台股連日回檔，終場收在16393.66點，下跌207.59點，外資一舉賣超190.99億元；匯市方面，即使出口商逢低拋匯，仍不敵外資大舉匯出，全日外資匯出規模破10億美元，新台幣站上31.9元價位後，繼續向32元整數關卡靠近。

根據央行統計，美元指數上漲0.29％，主要亞幣全面貶值，韓元下殺0.45％、新台幣重貶0.39％、新加坡幣貶值0.31％、人民幣下挫0.29％、日圓貶值0.11％。

「外資加大匯出，不同外商都進來買美元」，匯銀主管分析，除台股下跌影響，上周美國消費者物價指數（CPI）公布後，美元指數走勢偏強，加上還有零星股利匯出的季節因素，三大原因使外資匯出加大，「油門是一路踩到底」，出口商在31.9元上方積極拋匯，但規模不敵外資匯出，新台幣有別於上周陷入區間盤整，本周首個交易日波動加劇，收盤貶破31.9元。

匯銀主管說，央行在31.9元附近佈單賣美元，但隨人民幣等主要亞幣全面走弱，央行並非逆勢而為，沒有特定防守價位，匯價貶破前波低點後，後續先測試32元關卡，下一個支撐價位預料在32.13元左右，此價位上很多投資人會出來丟美元，新台幣貶值將遭遇反壓。

展望後市，外匯交易員說，本周多國將公布經濟數據，包括歐美的加拿大、英國CPI及歐元區調整後的CPI，紐奧兩大央行則會公布貨幣政策；亞洲方面則有周五日本公布CPI，各項經濟數據牽動全球匯市資金移動。

交易員特別提到，「亞幣走勢就看人民幣」，由於大陸房市危機顯現，「房市爆、金融也會爆，金融爆掉，各個行業都會爆」，後續發展就看大陸政府如何見招拆招，人民幣短線勢必走弱，主要亞幣應會跟著趨貶；而周五聚焦日本通膨數字，日圓波動幅度也是市場焦點。