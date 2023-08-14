「東勢林區管理處」改制為「林業及自然保育署台中分署」，14日舉行揭牌典禮。（林業署台中分署提供／陳淑娥台中傳真）

農委會自8月起升格為農業部，「東勢林區管理處」相應改制為「林業及自然保育署台中分署」，14日舉行揭牌典禮，改制後的機關名稱以「林業」取代「林務」或「森林」。有網友則笑稱，「一直以為東勢林管處在東勢區，如今終於正名啦！」

林業署台中分署長張弘毅指出，森林經營之理念隨著時代巨輪不斷演進，組改不是一個世代的結束，而是繼往開來，承先啓後，更具時代性意義。改制後的機關名稱以「林業」取代「林務」或「森林」，更凸顯納入「自然保育」，未來將擴大服務量能，強化棲地、物種與生態地景保育，以兼顧永續及林產業輔導為施政主軸。

台中分署指出，為迎接2050淨零排放的全球趨勢，分署未來將以兼顧經濟、社會、環境三層面，充分發揮森林與自然碳匯重要價值，連結里山、部落、社區的人文精神，以保護、保種及惠益共享的精神，為台灣林業注入全新的美好。

另為接軌國際，台中分署更以全轄區近14萬公頃國有林面積，今年4月正式獲得國際森林驗證協會 (Forest Stewardship CouncilTM，簡稱FSCTM)合格證書，是由傳統林業轉變為永續友善林業經營的重要里程碑。

林業署台中分署原由大甲林區管理處和大雪山示範林區管理處合併成立，而大甲林區管理處前身可溯自1916年位於土牛的八仙山出張所，迄今已逾百年歷史，歷經多次變革及改列公務機關整併、精省改隸，現配合農業部組織改造，整併國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處之業務，改制為現名。

由於東勢林區管理處坐落於豐原區，有許多遊客一直以為在東勢，甚至會與東勢林場做聯想，如今終於改制成林業署台中分署，有網友笑稱說「東勢林區管理處，終於正名了！」