新北青年局8／21邀請「双融域 AMBI SPACE ONE」帶民眾了解沉浸式空間技術（新北市政府青年局提供）

新北市青年局將於 8月21 、24日到台北101開課，帶民眾探索4D展覽，並邀請曾策辦《絕美之島—縮時台灣映像誌》、《達文西光影藝術特展：走進大師的腦內》等的「双融域 AMBI SPACE ONE」舉辦數位科技講座，講座後還可以免費參加《Steven Choi 沉浸式光影繪本特展：從嘆息星河到小王子十周年紀念之旅》，名額有限，喜歡小王子的民眾千萬不能錯過！

「双融域 AMBI SPACE ONE」位於台北101大樓，是全台首座5K＋4K沉浸式數位平台，以最高設備規格打造展覽空間，包括43台最高一萬一千流明的投影設備、牆面64K和地面24K的沉浸式投影空間、5G企業專網等。過去曾和許多國際展覽合作，這次講座將帶民眾探討沉浸式平台運作原理，以及結合展覽、演唱會的全新風貌。

他們更是主辦由法國官方授權繪畫《小王子》首位華人插畫師Steven Choi首次來台展出，也是台灣第一個沉浸式兒童繪本展，展演中將還原繪本的經典情境，帶觀眾「走進」兒童繪本，開啟心中孩子般的無限想像及感受！

青年局長邱兆梅表示：「隨著VR、MR以及沉浸式體驗平台等技術的快速發展，這些技術讓觀眾不再只是觀察者，而是能夠走進螢幕參與其中，開創了娛樂的全新體驗。為了彌平青年在這些先進技術學習與應用上的落差，青年局開辦『數位科技趨勢課程』，讓青年能夠接觸並掌握這些新興技術。」

双融域 AMBI SPACE ONE 副總經理趙釧玲表示：「沉浸式展演平台透過投影、聲音、燈光技術，營造可讓觀影者完全沉浸的虛擬環境，所以我們不只建置了投影空間，也搭配了強大的伺服器運算能力和圖像擷取運算，再加上16支全頻喇叭以及4支超低音喇叭，為的就給觀影者全新的視覺聽覺饗宴。」

青年局繼7月份的AI系列講座後，8月延續AI課程，更推出多媒體系列課程，包括沉浸式光影和演唱會的結合、XR科技創新。「數位科技趨勢講座」因應當前數位技術革新，幫助青年理解並掌握這些技術應用。講座將一路延續到十一月，每場講座席次有限，有興趣的民眾務必提早報名，把握探索未來科技的難得機會。