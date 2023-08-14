亞尼克期間限定「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，吃得到焦香顆粒，香濃不膩，售價485元。(亞尼克提供)

亞尼克推出適合七夕佳節兩人甜蜜吃的12cm雙捲禮盒，含原味與柴燒黑糖乳酪口味，售價680元。(陳韻萍攝)

「唇唇慾動」紅唇可可聖多諾黑，擬真紅唇非常吸睛誘人，4吋售價680元。(台北君悅酒店提供)

「愛神鈴響巧克力禮盒」可品嘗獨家販售的可麗露造型巧克力，每盒9入720元。 (台北君悅酒店提供)

迎接七夕情人節，不少人會吃蛋糕甜點增添過節儀式感，烘焙業者因應佳節，推出相關主題的糕點搶市。亞尼克推出期間限定、只賣2個月的「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，柴燒黑糖製程繁複，濃郁香甜不膩口。而台北君悅酒店則推出精緻的擬真紅唇蛋糕與獨家販售的可麗露造型巧克力，陪情侶們甜蜜過節。

生乳捲名店亞尼克推出「超厚工」限定商品「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，選用台南關山手工製作的柴燒黑糖，職人堅守傳統柴燒熬煮、人工翻炒製程，耗時耗工粒粒皆辛苦；也因為手工炒製，數量相當有限。

亞尼克利用柴燒黑糖特有的「顆粒型態」，搭配醇厚澳洲奶油乳酪，再融入清爽的北海道奶霜中，交融出奇特的內餡風味，捲入泡芙蛋糕體，入口後不僅能吃到黑糖顆粒、柴燒特有的烤焦糖味，煙燻香氣更是畫龍點睛，香濃不膩，每盒485元。業者另外推出適合七夕佳節兩人甜蜜吃的12cm雙捲禮盒，含原味與柴燒黑糖乳酪口味，售價680元。

台北君悅今年推出2款七夕情人節甜點，分別是「唇唇慾動」紅唇可可聖多諾黑及「愛神鈴響」可麗露巧克力禮盒，浪漫指數破表。「唇唇慾動」由甜點主廚陳建佑遠赴浪漫之都巴黎獲取的甜品靈感，維妙維肖的刻劃都市女子塗抹唇膏，等待約會的模樣。這款擬真創意蛋糕嚴選法國法芙娜草莓奇想巧克力打造紅唇，夾入榛果香緹餡可可聖多諾黑、無麥麩焦糖榛果巧克力蛋糕，由脆口焦糖千層酥置底，象徵贈給摯愛甜蜜之吻。「唇唇慾動」紅唇可可聖多諾黑售價680元。

「愛神鈴響巧克力禮盒」可品嘗獨家販售的可麗露造型巧克力，猶如愛神響起鈴鐺般傳遞的幸福，雙色口味囊括熱帶水果可可與香草蘭姆酒白巧克力，每盒9入720元。