每年8月14日是「全球慰安婦紀念日」，今年5月隨著台灣最後一位慰安婦離世，離世前仍等不到日本政府的道歉與賠償。台北婦女救援基金會今日追憶緬懷59位慰安婦，強調慰安婦事件定位為對女性人權的嚴重侵害，教育部門應納入慰安婦及軍事性奴隸事件於108課綱，讓每位學生都能知曉歷史真相與女性人權的重要性。

台北市婦女救援基金會今(14)日召開【盼不到國際轉型正義，等不到台灣歷史定位814台籍慰安婦悼念記者會】，追憶和緬懷台灣失去的59位慰安婦，不僅是對過去受害者的悼念，更是對未來社會的期許。

「我們其實都為環境逼迫才被欺騙，做慰安婦的日子，讓我們覺得身體很髒」。婦援會執行長杜瑛秋表示，慰安婦們生前期待日本政府可以勇於承認、道歉與賠償，將持續倡議日本政府可以勇於承認、道歉與賠償外，更重要是要進行扎根教育，讓更多人認識「慰安婦」／軍事性奴隸歷史。

杜瑛秋指出，聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)第4次國家報告審查委員會結論性意見和建議中有針對「慰安婦」及其歷史教育，國際審查委員會建議政府採取必要措施，就侵害「慰安婦」人權的行為提供正確教育，這些婦女是販運和軍事性奴隸的受害者。

杜瑛秋說，台灣應該正視自己的歷史，將慰安婦事件定位為對女性人權的嚴重侵害，記載在國史和歷史書籍中。教育部門也應納入慰安婦／軍事性奴隸事件於108課綱，讓每位學生都能知曉歷史真相與女性人權的重要性，同時，政府也應該建立國家婦女人權館，保存相關文物並進行人權教育推動。

國家人權委員紀惠容表示，今年五月台灣最後一位慰安婦辭世，但那段歷史並不會消失，那段歷史應該進入教材，紀錄女性人權歷史的悲傷片段，希望不要再發生相同的憾事。

立委范雲表示，慰安婦們挺身而來出為自己發聲，其實是台灣最早的MeToo，她們是戰爭時性別暴力的受害者。