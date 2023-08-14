台南市今天新增59例登革熱確診病例，累積本土病例數1310例。鑑於疾病管制署南區管制中心上周五前往永康區成大南工稽查時，當場查獲30個積水容器，其中有8個陽性容器，還採獲幼蟲210隻，因情節嚴重，市府衛生局將依《傳染病防治法》重罰1萬5000元。

今天新增的病例中，東區有19例、永康區14例、安南區9例、南區及北區各6例、仁德區2例及中西區、歸仁區、西港區各1例，年齡介於11歲至79歲；其中，51例是由診所或醫院通報確診，8例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

衛生局還統計發現，自登革熱疫情爆發以來，1999市民服務專線陸續接到民眾反映登革熱相關陳情案件377案；經分析案件類型，以反映積水容器問題為大宗占31.8％，其次是陳情噴藥擾民占24.4％，第三是投訴家戶環境髒亂占15.1％，其餘還有建議前往噴藥、詢問其他登革熱相關事項等。

衛生局長蘇世斌認為，登革熱陳情案件增加，代表越來越多市民關心疫情，越能正視登革熱的嚴重性。由於登革熱是一種「社區病」，光靠政府的力量是不夠的，還需全體市民共同配合，不僅人人落實家戶內外環境孳清，社區也要積極動員落實高風險場所巡檢，徹底找出隱藏的孳生源，才能釜底抽薪杜絕病媒蚊孳生，遏止登革熱疫情持續蔓延。

衛生局強調，每個陳情案件該局都會逐案列管辦理，請市民朋友放心。有關積水容器問題及家戶衛生環境髒亂，會再針對所有權人加強衛教提醒，一旦查獲陽性孳生源將逕行舉發裁處。

針對噴藥問題，衛生局也強調，只有出現確診病例時，才會在附近高風險區執行緊急戶內化學防治作業，這是為了立即消滅環境中可能帶病毒的病媒蚊，保障周遭居民免於受到登革熱的威脅。因為每延後1天噴藥，就會增加一分鄰近民眾被傳染的風險，請市民朋友體諒與配合。

另外，昨日衛生局也東區調查758戶，其中陽性戶22戶；查獲656個積水容器，有28個陽性容器，共開立21張舉發單。