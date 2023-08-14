統一企業(1216)第一座百億物流園區台南新市物流園區14日上梁，預計二年後2025年上半年啟用；統一100%持有的統流開發，於台南市新市區樹谷園區籌建新市物流園區，營建與設備投資金額包含土地高達100億元，預計2025年上半年本物流園區正式啟用，將服務雲嘉南地區超過一千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

台南新市物流園區目前主結構體工程已完成，14日由統一集團董事長羅智先帶領關係企業主管與開發團隊，舉辦上樑祈福典禮，祈求開發營運順利推展。

統一企業集團表示，健全的物流配送體系對生活產業的重要性不容忽視，其可提供安全與高效能的供應鏈管理、加速商品流通速度、降低運輸成本並提升消費者的滿意度。可有效加速集團零售體系的發展，提升競爭力和業績。所以已陸續在全國北、中、南、高等地，籌建百億元複合式大型物流園區，新市物流園區將會是第一個興建完成及營運的計畫案。

台南新市物流園區第一期總樓地板面積達4.8萬坪，主建物為地下一層至地上五層之物流中心大樓，另設有地下一層至地上六層之物流營運總部大樓，由「劉培森建築師事務所」執行設計，特點為具現代感的大鵬展翅屋頂太陽能板，並於南、北各設有一座巨型車塔，最大可供35噸數物流車行駛，各式物流車直接可抵達各樓層碼頭進行裝卸作業，符合複合性物流中心的功能需求。

進駐新市物流園區的集團物流公司與關連企業，包括捷盟行銷(常溫物流)、統昶行銷(低溫物流)、大智通文化行銷(EC物流)、統一速達(宅配)、博客來(網路銷售)、德記洋行(一般通路銷售)、捷盛運輸(多溫層配送)及統一精工(物流車專用加油站)。將設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他自動化/智能科技的運用，以提高物流作業效能。

另外，這些物流公司也將透過供應鏈上下游整合、物流產能調節&支援、物流作業共理共配、物流運輸整合等來彼此支援與合作，將物流綜效最大化。園區管理方面，將透過AI 影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升傳統單靠人力管理之效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的。

預計完成上樑後，將於明年下半年取得使用執照，接續進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業，預計2025年上半年本物流園區正式啟用，服務雲嘉南地區超過1千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。