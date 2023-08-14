亞洲人向來給人拼命工作的印象，但是實際上真的是如此嗎？一份全球調查報告指出，印度、日本與新加坡這些亞洲國家的員工，在「表面工作」上花費的時間最多，也就是說，他們熱衷於「看起來很忙」，而不是努力做真正有成效的工作。

美國財經媒體CNBC援引企業軟體公司Salesforce旗下的Slack與雲端問卷調查平台Qualtrics聯合進行的一項全球調查報導，在全體受訪者中，印度員工在「表面工作」上花費的時間占比高達43%，勇奪第一，他們每天上班時間中平均有43%都用來參加展示團隊成果的會議與發電子郵件等對公司目標沒有直接貢獻的工作，而日本與新加坡則分別以37%與36%的占比緊追在後。

法國員工則以31%的裝忙時間，名列第4，英國員工為30%，澳洲與德國以29%並列，南韓與美國員工以28%的裝忙時間，並列最後一名。

調查指出，員工熱衷於假裝忙碌，可能與領導者衡量生產力的方式有關。因為多數主管把工作可見度，以及像是上網時間或是發送的電子郵件數量等活動指標，當作衡量生產的首要方式。

員工可能會因此感到壓力，進而延長工作時間、設法盡量立即回覆電子郵件，或是出現在每一場會議裡。受訪者中高達63%表示，他們努力保持上線狀態，就算他們實際上並未在工作，而有44%的新加坡受訪者聲稱，他們的生產力受到會議與電子郵件費時太多的影響。

Slack亞太地區技術專員Derek Laney指出，員工可能為了試圖在主管面前表現良好，浪費了無謂的精力。

這份調查報告以印度、日本、新加坡、南韓、美國、澳洲、法國、德國與英國共9個國家的18149名雇員（包含主管）為樣本。