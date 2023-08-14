陸籍盛姓男子企圖偷渡金門，甫游上岸即被埋伏的岸巡人員當場逮捕。(黃敬文翻攝)

今(2023)年6月間一名大陸籍盛姓男子，企圖利用夜間從福建省廈門市思明區的白城沙灘偷渡到金門，盛男僅穿著救生衣及救生棒游了約5個小時後於金門烈嶼鄉東坑附近上岸，不料一上岸就遭到海巡署金馬澎分署第九岸巡隊人員埋伏逮捕，福建金門地方法院依入出國及移民法第74條，判盛男有期徒刑4月，並於服刑完畢後實施遣返。

第九岸巡隊指出，為確保國境安全，該部雷達操作員落實雷情監控；6月11日深夜2時40分於烈嶼鄉東坑岸際前方海域出現可疑光點移動，立即通報第三機動巡邏站人員趕往東坑岸際(陸軍L29據點)預警埋伏應處，2時45分發現陸籍偷渡人士甫游上岸際，當場逮捕，所查扣之救生衣1件與救生棒(魚雷浮標)均沒收。

岸巡隊說明，該案經請金門地方檢察署檢察官偵查起訴後，犯嫌盛員因違反入出國及移民法案件，經金門地院裁以簡易判決，處有期徒刑4個月，得易科罰金。盛員目前仍在服刑，待服刑完畢後實施遣返。