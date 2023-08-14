國民黨籍的前縣長徐耀昌在台上喊出「下架國民黨！」，遭質疑違反黨紀。國民黨表示，為嚴明黨紀並正視聽，國民黨中央考核紀律委員會已於今發函徐耀昌及苗栗縣黨部，就徐耀昌參加「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會上，公開站台並發表「下架國民黨」等不當言論，函請當事人陳述意見，並請地方黨部進行瞭解，蒐集地方黨員同志及媒體反映意見，以供考紀會後續處理參考。

考紀會認為，國民黨全代會已於7月23日正式通過決議，提名侯友宜同志代表國民黨為總統候選人，全體黨員同志均有義務遵守全代會決議及黨章的要求，唯一支持侯友宜勝選，對於徐耀昌日前的不妥言行，近日來已引起各地許多黨員同志的嚴重關切。

考紀會指出，對於曾接受國民黨兩次提名並因而當選擔任苗栗縣八年縣長的徐耀昌，竟於日前出席他人造勢會場時公然脫口而出「下架國民黨」之不當說法，紛紛向國民黨表達不能認同，考紀會亦認為有必要儘速查明，以明黨紀。