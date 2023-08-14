食藥署今日公布後市場抗菌劑禽畜水產品藥物殘留結果，大陸進口的4件黃魚，都被檢出抗菌劑恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin），一旦過量食用，恐導致消費者腸胃不適，已對業者開罰6～9萬元。由於此次是在後市場檢出不合格產品，食藥署今年6月加強邊境查驗，每進口2批就抽驗1批，只要再檢出1件不合格產品，就會針對特定業者實施逐批查驗。

恩氟奎林羧酸是抗生素的一種，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用。在國內，恩氟奎林羧酸和准予牛、豬及家禽類食用，也會用於治療沙門氏桿菌正、大腸桿菌正、巴斯德桿菌正、黴漿菌感染，以及對恩氟奎林羧酸敏感的細菌所引起的感染症，但未核准用於水產動物。

食藥署副署長林金富表示，恩氟奎林羧酸在水產品不得檢出，但衛生單位在台東、台中、苗栗、桃園的家樂福、海鮮專賣店、大潤發檢出了4件不合格產品，殘留量分別介於0.02ppm～0.08ppm之間。一旦過量食用，恐導致消費者腸胃不適，不過由於檢出的量不多，研判不會有什麼危害。針對此案，已對業者處以6～9萬元的罰鍰。

林金富表示，今年自大陸進口的黃魚，共有5件不合格產品，其中1件在邊境攔截，4件在後市場查出。有鑑於此，食藥署已在6月加強邊境查驗，從一般抽批（2～10％），提高到加強抽批（20～50％）中的最高等級50％，若再檢出1件不合格產品，就會針對輸入業者實施逐批查驗。至於是否要針對大陸所有進口的黃魚採取更嚴格的作法，則需視觀察3個月在決定。