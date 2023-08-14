旗下專營日本跨境代標代購電商比比昂穩定為集團挹注獲利，看準赴日觀光旅遊潮將助攻跨境銷售，上半年網家陸續與樂桃航空、中華航空策略合作，聯手促進台日旅遊觀光商機，期創造跨境銷售的長尾效益。

另一方面，金融科技事業的布局也充分展現其效益，目前旗下業務主要包含廿一世紀數位科技、拍付國際、喬睿科技，除台灣外亦已打入日本、東南亞等海外市場。其中，喬睿科技上半年更成為Apple Tap to Pay（iPhone 卡緊收）亞太區Tier 1合作夥伴。綜觀金融科技事業上半年度營收7.69億元，年成長24％，營運動能穩健向上，下半年將持續推出創新型服務，推進海外市場發展，創造集團綜效。

觀察去年第二季國內疫情相對高峰，電商等線上消費需求暢旺，比較基期偏高，今年同期則面臨通膨升息影響而壓抑終端消費動能、資通訊及家電設備等消費型電子產品買氣持續疲弱、解封後消費場景大幅轉移等多重壓力，集團旗下以3C銷售為主的B2C電商事業營收動能尤其受限。

使得網家第二季合併營收90.22億元，年減19.3％，合併稅後淨損5,714萬元，歸屬於母公司業主稅後淨損8,616萬元，每股稅後淨損（EPS）為新台幣0.69元，但虧損已較第一季收斂。累計上半年合併營收191.77億元，年減16.2％，合併稅後淨損1.38億元，歸屬於母公司業主稅後淨損2.07億元，每股稅後淨損（EPS）1.65元。另7月單月合併營收30.01億元，年減9.2%，與上半年走勢相比，減幅已見明顯收斂。

根據調研機構TrendForce指出，2023年第一季全球筆電的出貨量約3,390萬台，年減39%，主因經濟逆風持續影響消費市場信心，拖累通路筆電整機去化進度。全球智慧型手機第一季產量僅2.5億支，年減19.5％，為近十年來首季新低。值此營運仍面臨較為艱鉅的逆勢挑戰，PChome 24h購物仍持續積極聯手各大品牌加大行銷力道，刺激消費市場買氣，第二季在疫後海內外旅遊人潮復甦激增下，帶動戶外出遊相關商品的銷售，舉凡數位相機、運動/攝影機、空拍機、上網卡、行動電源、行李箱、旅遊用品、美妝、電子票券等，皆有亮眼的成長表現。

儘管上半年3C家電等消費性電子產品的買氣相對保守，但根據產業預測，3C家電的消費需求下半年有望逐步回升，隨著各大品牌新機、新品陸續上市，將激勵傳統銷售旺季買氣增溫。

進一步觀察PChome 24h購物7月營運概況，Apple系列商品受惠限時促銷方案，拉抬出一波銷售成長。在暑假及出遊旺季帶動下，包含數位相機、藍牙耳機、上網卡和行動電源等數位品類年成長表現突出，父親節檔期也挹注電鬍刀銷售走揚；另一方面，酷暑高溫及節能補助加持下，冷氣空調、冰箱等小家電的銷售也很熱絡，助攻網路家庭集團7月單月合併營收年減幅已收斂至9.2％，為今年七個月以來最低的減幅。

展望下半年，PChome 24h購物以成為用戶日常生活可靠的夥伴為經營理念下，將針對各商品品類、目標客群進行更深度的會員經營以活化會員的造訪率與回購率，持續加速優化使用者介面改版，積極升級移動端的用戶體驗，加強與直營品牌的合作，以及展開跨界策略結盟外，亦會推出更貼近消費者需求的多項新功能與服務，審慎期待下半年營運將逐季回升，表現優於上半年。