香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出。《掃毒3》當時是在疫情之中進行拍攝，為了避開影響，全劇組大隊大馬在泰國、雲南及香港來回，更要經歷長時間的隔離，讓劉青雲笑說：「我們一直飄泊各地，沒拍幾個鏡頭又要換地方，真的是如片名人在天涯。」

拍攝時期遇到疫情，劇組只能不斷移動，避開疫情嚴重的地區，從泰國換到雲南最後又回到香港，而行程一向繁忙的古天樂表示最難忘的是必需進行21天的隔離，古天樂幽默的說：「覺得最辛苦的是要隔離，21天幾乎只能待在飯店裡，對我而言很有新鮮感，但其實21天幾乎可以拍完一部中小型的電影了，會覺得隔離很浪時間啊！」

劉青雲這回演出反派毒梟，有觀眾心疼早已是男主角等級的他，這回反而演反派。劉青雲本人則表示不介意扮反派，其實他當年演出港劇時，便是在高收視率的作品《新紮師兄》中演出大反派而爆紅，詮釋反派角色別有一番心得，他說：「我剛出道時，常常演反派，但這回的反派是泯滅心性，有種天下無敵的感受，而且我從沒有演過毒梟，覺得很有挑戰。」

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