七夕是東方的情人節，七月七日這天牛郎織女在鵲橋上相會，今年三重區公所提前於8月19日周末假日舉辦三重碧華布街「七夕布織樂」活動，現場播放溫柔的情歌、優美的爵士音樂，晚上6時30分的音樂會更邀請知名的「五星級」婚禮樂團到場表演，與歌手互動還可以獲得守護愛情與幸福的御守，邀請民眾前往共度浪漫周末。

三重區公所王坤南區長表示，傳說織女是天上編織神仙衣服的仙女，是紡織業者的守護神。藉由織女的編織巧藝傳達三重碧華布街多樣的布樣及花色，也希望讓大家多認識三重碧華布街，促進商街的經濟發展。

三重區公所還邀請知名的「五星級」婚禮樂團到場表演，演繹牛郎織女相約的美麗傳說；活動當日，參與的民眾只要於「新北市三重區公所臉書粉絲團」按讚追蹤即可獲得公所準備的限量布製精美禮品；在現場與歌手互動的夫妻或情侶還可以獲得可愛御守，守護愛情和幸福。

音樂會將於新北市蘆洲永安兒童公園舉行，公所還特別加碼分享提前蒞臨現場的聽眾一份銅鑼燒，希望藉由香甜的銅鑼燒，讓今年七夕情人節更加的蜜意延綿，祝福有情人終成眷屬。