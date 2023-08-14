雖然外資對中國的投資減少已是眾所周知的事實，但降幅之劇烈卻令人聞之駭然。據大陸官方數據顯示，今年4～6月的對華直接投資創出有可比資料的1998年以來的最低值，與去年同期相比降幅創下新高，達到驚人的87%。外媒分析稱，外資流失導致美歐等西方國家與中國經濟脫鉤加劇，對世界經濟也可能投下陰影。

《日經中文網》引用中國國家外匯管理局的統計數字稱，外國企業4～6月在中國投向建設工廠等方面的直接投資為49億美元，與去年同期相比的降幅達到87%，創出新高。

報導說，對中國的直接投資在2022年4～6月以後維持超過5成的大幅下降。2022年由於上海實施封城等嚴格的防疫措施，許多外資對投資前景感到擔憂。 2023年1月放開防疫封控措施，經濟活動逐漸恢復正常，但海外直接投資持續減少。

此外，中美對立加劇正在對企業的投資計畫造成影響。2022年秋，中國美國商會向約320家會員企業詢問了在中國市場的最大風險，有66%的受訪企業回答認為是「美中關係緊張」。

美國政府日前才推出新的投資限制規定，將在半導體、人工智慧(AI)領域與量子科技加強對華投資限制。在此之前，美國也極力推進與友好國家構建供應鏈的「友岸外包」（friend-shoring）。合資企業的新投資也屬於限制對象，投資可能會進一步減少。

報導說，對中國政策的懷疑也影響了對華投資。對於中國美國商會詢問「是否確信中國未來3年內進一步對外開放？」，34%的受訪者回答「確信」，相比2年前的61%，下降程度近乎腰斬。

《日經中文網》認為，中國將在半導體産業等方面加快構建自己的供應鏈，但需要的設備和零部件的海外採購正在停滯。如果技術創新和生産率提高的速度放緩，中國經濟的停滯有可能比預想的更久，而作為世界第二大經濟體，中國增長放緩也將成為全球經濟的負擔。