展望後市，南良表示，目前在手訂單與出貨已感受到包括國際知名運動、個人防護、醫療等客戶對於環保生質材料與高防護功能的相關產品之訂單需求度持續增溫，有助營運持穩改善、提振。

為此，南良積極推動ECO-Family行銷，包括進階數位行銷3.0、擴大建置引流管道，預計第三季前推出ECO-Family專屬網站頁面上架，並規劃碳足跡運算模型，強化綠色行銷效益。

南良以ECO-Family為產品創新主軸之一，陸續開發相應的材料、製品以及改善各生產基地的製程，亦輔以差異化的行銷重點，拉高公司品牌力、產品力、競爭力。

南良表示，專注研發ECO-Family 系列產品、功能性材料與製品，包括BIO 系 列、無溶劑加工、WSR專案等，且取得相關國際綠色產品認證，除了OEKO-TEX、藍色標誌標準(bluesign standard)、GRS全球回收標準(GRS)外，還包括FSC CoC產銷監管鏈認證、LCA產品生命週期評估等，也呼應品牌客戶對於國際趨勢的需求，包括SBT科學基礎減量目標倡議、Higg Index等，創造差異化價值與市場競爭力。

此外，南良第二季推出SupraCoat特殊複合材質之無溶劑加工技術，規劃貫流式天然氣鍋爐廢熱回收系統、優化空污與水污防制之相關設備裝置，及定期逐步汰舊換新高耗能設備與例行性維護保養，落實綠色製程。