林業署南投分署慶祝改制展出老照片回顧歷史，發現以前女性員工屈指可數。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

林業署南投分署新成立自然保育科，未來將投入更多資源辦理中部保育地區的保育工作。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

農委會林務局南投林管處配合中央組織改造，1日改制為農業部林業及自然保育署南投分署（簡稱林業署南投分署），14日上午11時舉行揭牌儀式，新增自然保育科主掌生物資源調查研究等業務，為慶祝改制展出老照片回顧歷史，發現林業女性人員倍數成長，組織也從伐木賺外匯轉為永續林業與生態保育。

林業署南投分署最早溯自日據時代所設立的機關，起初以林木採伐為主要業務，1989年政府頒布森林禁伐令，因應林業經營型態改變，巒大林區管理處與埔里林區管理處合併設「南投林區管理處」，1日改制為林業署南投分署，將延續34年多來來秉持永續森林經營的理念。

林業署南投分署位於南投縣草屯鎮，除原有經營企劃科、森林管理科、森林育樂科、集水區治理科、秘書室、人事室、政風室及主計室，新設自然保育科，掌理自然環境及野生物保育、生物資源調查研究等業務；另設台中、埔里、水里、丹大及竹山5個工作站，分別辦理各該轄區域內的林業及保育業務。

林業署南投分署分署長李政賢表示，台灣森林覆蓋率達60.7％，除維繫國土保安、生物棲地及水源涵養等功能外，亦是原住民部落及山村居民等賴以維生的場域，面對氣候變遷、減緩暖化、維持生態平衡和確保生物多樣性上，更是關鍵性的存在，將持續推動林業資源合理利用，維護生態保育，促成人與自然和諧共生。