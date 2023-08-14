台北市中山區知名餐酒館「GALERIE Bistro 家樂利小酒館」是日據時代建築，去年起被列為暫定古蹟，日前被登錄為歷史建築，但由於屋主先前在暫定古蹟期間整修建築，文化局表示，將召開罰則諮詢委員會審理該案，如屋主確實違反《文資法》，將面臨至少30萬元罰鍰。

中山區南京西路25巷2號是日據時期的三層樓建築，雖已在1963年改建，但整體造型及外觀仍保留歷史特色，外觀也頗具特色，建築裝飾上車寄採複合栓式，栓頭為仿柯林斯栓式，露台採瓶形欄杆，出簷飾洋式牛腿，具藝術價值，屋層形式及庭院布置則甚富歷史意義。

屋主丈夫日前在文資會中表示，15年前花逾2000萬整修該建築用於經營餐廳，由於木造屋頂崩裂，使用鋼構重新建築，並加強防水工程避免漏水。另外，建築3樓預計做私人住宅使用，上月才花400萬元整修陽台、浴室及廚房。

他強調，該建築作為餐廳使用已15年，不含2樓場地出租活動，每月來客數就已逾6000人，屋主盡心修復。目前已向富邦銀行抵押貸款，擔憂任何文資身分會影響抵押價值，反對文化局給予文資身份。

針對建築具文資身分是否影響銀行抵押貸款，文化局會中表示，目前未收到案例顯示文資身分影響貸款。經文資委員審議，1人不同意、20人同意該建築為歷史建築。

至於屋主丈夫會中揭露曾整修暫定古蹟，恐違反《文資法》，文化資產科長邱稚亘表示，後續會將召開罰則諮詢委員會，邀請屋主說明改建情況、查核屋主是否在整建前提出施工計畫送文化局同意備查，再判斷是否違反《文資法》，如確實違反，將開罰最低30萬元、最高200萬元罰鍰。

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