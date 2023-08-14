約旦國家通訊社佩特拉(Petra.gov)報導，一架小型無人機，從鄰國敘利亞的方向飛往約旦，經過領土上空時被擊落。軍方上前查看，發現它吊載著冰毒(安非他命)，顯然是拿無人機運送毒品。

約旦軍方表示，先前就有幾件類似的案例，從敘利亞的無人機攜帶武器或其他違法物品，這一次是首次發現冰毒。

西方緝毒官員表示，飽受戰爭蹂躪的敘利亞，已成為數十億美元地下經濟的貿易中心，有很多非法組織在敘利亞製作安非他命，再以各方式送出去，約旦就成為主要的過境路線。

約旦和敘利亞的軍事和安全官員舉行會議，討論遏制日益嚴重的走私問題的方法。儘管大馬士革做出承諾，約旦卻表示，尚未看到對方提出任何有效的的打擊非法貿易的手段。

敘利亞政府對此事沒有立即發表評論，不過敘利亞總統阿薩德，在上星期接受采訪時否認敘利亞已成為毒品貿易中心，他強調稱結束毒品走私，是敘利亞與阿拉伯國家的共同利益。

約旦軍隊今年六月宣布擊落3架試圖從敘利亞進入約旦的無人機，其中一架載有武器。