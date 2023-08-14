許多人都會在美式賣場好市多選購水果。一位人妻近日前往好市多台中南屯店買奇異果時，遇到一位大媽正在檢查水果，沒想到大媽檢查完後竟然丟回去，見義勇為的她馬上上前制止，要求大媽檢查水果完應該是輕放回去，並雙眼緊盯大媽把奇異果搬進推車，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，當天她看到50、60歲的女子檢查一箱16顆裝奇異果，沒想到女子檢查流程竟是把每顆奇異果拿起來10幾公分高，檢查完就直接丟回去坑裡，「每1顆都這樣」；看不下去的原PO因此直接上前提醒，「小姐，妳每顆都拿起來看，重重丟下去，每顆都會讓妳丟到靠傷（碰傷），下1個買回去，整箱都爛掉了，妳拿起來檢查有沒有壞掉，應該是要輕輕放下才對，拜托您以後買水果千萬別這樣」。

原PO透露，後來在她雙眼緊盯下，女子抱著自己丟的那箱奇異果移到角落，東摸西摸後才放進推車，而原PO也就此離去，不過她無法確定女子後來有沒有偷偷換奇異果，而原PO也忍不住自嘲，「我太雞婆了」，若當時女子把別箱奇異果搬進推車，她也會要求對方把每顆丟的奇異果買回去。

對此，許多網友紛紛回應，「讚啦！就是要有妳這樣的人」、「謝謝妳，很正面態度的顧客」、「妳不會太雞婆，換作是我也會制止她」、「不止在好市多，其它賣場或者市場很多人都不會愛惜這些被挑剩的蔬果，其實這樣的舉動看似損失是店家或下一個買主，但更多是損傷自己的陰德」。