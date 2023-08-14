雲林縣14日新增10例登革熱，個案全部都在古坑鄉，目前全縣經疾管署確認確診已累計175例，縣衛生局提醒民眾，化學防治後的農園會封園1個月，禁止農民進入及採收，違者將處12萬罰鍰。另外，民眾對於防疫工作若有拒絕、規避或妨礙情形，得依《傳染病防治法》裁處最高30萬元罰鍰。

衛生局表示，新增10例登革熱，全數集中在古坑鄉，分別為東和村2例、水碓村2例、高林村4例、古坑村2例。另外，累計175例中，古坑鄉154例最多，其次斗六市16例，台西鄉1例、虎尾鎮1例、林內鄉2例、莿桐鄉1例。

衛生局說，登革熱緊急噴藥範圍為住戶室內外，若不配合噴藥，病媒蚊會往沒噴藥的區域竄逃，徒增被叮咬的危險性，為了自身與他人安全、降低疫情擴散風險，請務必配合噴藥。

雲林縣長張麗善呼籲，鄉親要加強自身防蚊措施，戶外活動盡量穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。登革熱藉由白線斑蚊與埃及斑蚊傳播病毒，是一種「社區病」、「環境病」，有賴全民共同來提防病媒蚊的孳生。