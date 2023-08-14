國民黨總統參選人侯友宜近日提出「以核減煤」能源政見，對比民進黨執政的非核家園及限溫令等方針措施，引發熱議。民間也有不少租屋民眾抱怨遇到吸血房東，電費從一度5元漲到9元。粉專「不可能我二弟天下無敵」則批，民進黨用人民納稅錢買綠電1度10元，比吸血房東還誇張。

根據《中時新聞網》報導，一名男大生近日在《Dcard》寫下遇到「吸血房東」的血淚史，他入住半年後，房東開始找理由漲房租、電價，電費從一度5元漲到9元，租約到期搬離時，房東竟因「浴室發霉」向他索討20萬裝潢費。網友全看傻眼，直呼「這房東是詐騙集團吧！」

《TVBS新聞網》4月6日報導也曾提到，有租屋網站刊登資訊，在蘆洲區6坪大小，一個月6500元，但備註竟然寫著，夏季一度電9元，冬季一度7元的天價，讓不少網友驚呼，9元是搶劫嗎？難道無法可管了嗎？對此，台北市政府消保官龔千雅回應指出：「如果說房東這邊刊登的廣告，已經超出了台電最高金額，這個是違反消保法上面的規定，就算是因為台電這邊的一個調漲，也不能夠在契約期間，去轉嫁到房客身上。」

不可能我二弟天下無敵今(14日)發文轉貼上述新聞，並舉民眾黨黨團總召邱臣遠4月24日曾開記者會披露，當月18日因天氣悶熱，台電緊急向民間購電，出價每度來到10元。同黨籍立委賴香伶也怒嗆，綠電現在已經變成綠金，用納稅錢為政商買單。經濟部長王美花同日則於立院表示，當天啟動需量電價機制，是期望維持備轉容量率、處於黃燈範圍，屬於買保險的概念，當天不是沒有電，並強調台電啟動需量電價機制非常態。

不可能我二弟天下無敵直批：「吸血房東電費1度9元就堪稱搶劫？民進黨用人民血汗稅金買綠電1度10元，比吸血房東還誇張！」

網友表示「原來我們每天都在被搶劫？廢核的背後是龐大的利益，而且生生不息，永續暴利」、「廢核的德國，一度電是11元新台幣，但人家有歐陸電網，再生能源45％，台灣沒有外援，再生能源9％」、「德國燃煤30％，燃氣20％，還能買隔壁法國的核電，台灣燃煤42％，燃氣40％，準備把目前剩下6％的核電全關了，嘖嘖」、「台電：我虧錢可以領預算的」、「對房東搶劫就大小聲，但對政府搶劫卻不痛不癢，真是可悲...」。