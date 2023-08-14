旅居美國42年施姓老夫妻退休來高雄旅遊，昨日到鳳山區某菜市場採買，但過程中妻子70歲林姓老婦不慎走失，丈夫74歲施姓老翁著急找不到人，在菜市場門口徬徨無助，熱心民眾見狀報警。警方獲報到場，準備將施翁載去派出所時，此時林婦見到「警車」立即跑來求助，意外與施翁重逢，事後施翁與林婦向員警道謝，稱讚「台灣最美的風景是人」。

施翁、林婦已旅居美國長達42年，近期退休返台渡假，13日下午3時許，施翁與林婦一同到鳳山區五甲三路某菜市場採買，但林婦在採買後不知去向，令施翁相當著急，但由於已離台多年，對於台灣的環境也不熟識，站在菜市場門口不知所措。

所幸當時有熱心民眾見狀報警，鳳山分局五甲派出所員警獲報到場，由於施翁長期在美國，員警還費了一番心力才查出施翁身分，當員警協助施翁坐上警車返派出所休息查詢聯絡家屬時，此時林婦見到警車便跑來求助，兩人意外相逢，也令員警相當驚訝。

原來，林婦當時走丟後，見到有警車這個明顯的特徵，想向員警求助，卻意外找到老伴，也讓她直呼「真巧」；當老夫妻相逢後，對員警熱心的協助頻頻表達感謝，為這趟返台渡假之旅增添暖心印象，並大力稱讚「台灣最美的風景是人」。